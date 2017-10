FIFA geeft "14 seconden-man" Adrien Silva niet vrij aan Leicester

Op 31 augustus, de laatste dag van de zomermercato, kwam Leicester tot een akkoord met Sporting Lissabon. Silva zou voor meer dan 20 miljoen euro een oplossing moeten bieden voor het vertrek van Danny Drinkwater naar Chelsea.

De deadline van middernacht werd evenwel met 14 seconden overschreden voor de officiële papieren in orde waren. De FIFA liet daarop weten dat Silva pas in januari speelgerechtigd kan zijn.

Leicester ging in beroep, maar de wereldbond liet vandaag verstaan dat dat niets uithaalt. De international was vorig seizoen goed voor 6 goals en 4 assists in 36 wedstrijden met Sporting.