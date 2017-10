De Bruyne is top in toppers: 5 goals, 5 assists en creëert meeste kansen

Kevin De Bruyne kan alles, looft zijn coach Pep Guardiola na de 1-0 tegen Chelsea. En dat bewijst de Rode Duivel sinds zijn komst bij Manchester City in de zomer van 2015 zeker ook in de duels tussen de traditionele top 6. Slechts 2 spelers hadden meer goals en assists dan de spelmaker bij City, die wel de meeste kansen creëerde in al die affiches.