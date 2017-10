Hamstringblessure kan Morata 6 weken kosten

Alvaro Morata kwam in het zomerseizoen over van Real Madrid en stond er meteen bij Chelsea: hij maakte 7 goals in 9 matchen voor de kampioenenploeg van Antonio Conte.

Als de blessure inderdaad 6 weken nodig heeft, mist hij de twee Champions League-wedstrijden tegen Roma én de thuistopper tegen Manchester United op 5 november.