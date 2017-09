Guardiola: "De Bruyne kan alles en is toch zo bescheiden"

"Ik ben heel gelukkig", reageerde de matchwinnaar zelf. "We hebben een goeie match gespeeld. We wisten dat het niet eenvoudig zou zijn tegen Chelsea. Onze speelstijl is totaal verschillend. Zij spelen graag op de counter, wij hebben graag de bal."

"De sfeer in de groep zit goed. We hebben een goeie maand achter de rug. We hebben in september nog niet verloren. We moeten die vorm proberen vast te houden na de interlandbreak."

"Pep Guardiola heeft ons na een match in de voorbereiding gezegd dat we onze mentaliteit moesten veranderen. We moeten het haten om te verliezen. En dat doen we dit seizoen."