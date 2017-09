Lukaku moet z'n maatje Pogba nog wat langer missen

Pogba viel op 12 september geblesseerd uit tijdens het Champions League-duel tegen Bazel. De 24-jarige Fransman staat sindsdien aan de kant met een dijbeenblessure.



Manchester United hield in eerste instantie rekening met een afwezigheid van vier tot zes weken, maar is z'n goudhaantje nu wellicht langer kwijt. Dat maakte José Mourinho zelf bekend, al hield de trainer het bijzonder kort: "Hij is geblesseerd en kan dit weekend tegen Crystal Palace niet spelen."



Meer details wou de Portugees niet kwijt over de revalidatie van de duurste speler in de clubgeschiedenis. Volgens de Britse media zou Pogba een scheurtje in zijn hamstring en een peesblessure hebben. Ook Marouane Fellaini is out voor de wedstrijd tegen Crystal Palace.