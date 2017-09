Agüero houdt gebroken rib over aan avondje Amsterdam

Balen voor Agüero, hij is een poosje buiten strijd. Balen voor Agüero, hij is een poosje buiten strijd.

Manchester City zal zaterdag flink gehavend aan de aftrap komen tegen Chelsea. Naast Vincent Kompany en Benjamin Mendy is nu ook Sergio Agüero out. De Argentijn raakte gisteravond in Amsterdam betrokken in een auto-ongeval en houdt daar een gebroken rib aan over.