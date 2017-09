"Mignolet wil in de Champions League spelen, niet in de Carabao Cup"

Ook Ray Clemence heeft zich in het debat gemengd. Clemence is geen "Mister Nobody". Clemence is de "greatest ever goalkeeper of Liverpool" (lees: 470 matchen, alle trofeeën gewonnen, MBE en lid van de Orde van het Britse Rijk).

"Wat Klopp doet met zijn doelmannen is gewoon verkeerd. Je speelt niet met je doelmannen. Hoe moet Mignolet zich voelen? Hij was vorig seizoen uitstekend, begon goed aan het seizoen en mag nu niet in de Champions League spelen? Het is niet de Carabao Cup (League Cup, red), hé? Dit is de Champions League. Iedereen wil die spelen, zeker de nummer 1 in het doel."