Opgestoken middelvinger kost Dele Alli duel tegen Slovenië

Het incident dateert van begin september. Alli stak in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Slovakije zijn middelvinger op, nadat hij kort daarvoor een duw had gekregen van de Slovaak Martin Skrtel. Omdat scheidsrechter Clément Turpin liet doorspelen, leek de middelvinger bedoeld voor de arbiter.



Dat werd door Alli ten stelligste ontkend. De 21-jarige middenvelder van Tottenham Spurs liet op Twitter weten dat de actie als een grapje bedoeld was tegen zijn eigen ploegmaat Kyle Walker en bood openlijk zijn excuses aan.



Bij de FIFA konden ze er niet mee lachen. De tuchtcommissie van de wereldvoetbalbond was er niet van overtuigd dat Alli het gebaar richting de arbiter maakte, maar beoordeelde het wel als beledigend en onsportief.

Alli mist door zijn schorsing volgende week donderdag in Wembley de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Slovenië. Hij moet ook een boete van 5.000 Zwitserse frank betalen.