City bevestigt dat Agüero geblesseerd raakte in auto-ongeval in Nederland

Volgens Britse en Nederlandse media heeft Agüero een rib gebroken, maar dat is nog niet bevestigd. Sowieso komt de blessure van Agüero erg ongelegen. City speelt morgen op het veld van titelconcurrent Chelsea.



Bovendien speelt Argentinië op 5 en 10 oktober zijn laatste twee kwalificatiematchen voor het WK. Argentinië is pas vijfde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep.

City bevestigt in zijn officiële communicatie dat Agüero een vrije dag had, maar wellicht zal trainer Pep Guardiola toch niet lachen met een overzeese uitstap twee dagen voor de match tegen Chelsea. Agüero scoorde dit seizoen zeven goals in acht matchen voor City.