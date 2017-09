José Mourinho: "De cijfers van Lukaku zijn indrukwekkend"

Met zijn twee goals tegen CSKA Moskou zit Romelu Lukaku al aan tien goals in negen wedstrijden voor Manchester United. "Dat zijn indrukwekkende cijfers", beseft ook zijn coach José Mourinho.

"We wisten dat hij een uitstekende speler was die veel kon scoren en in een goeie ploeg omringd door goeie spelers is dat nog makkelijker. Maar ik moet toegeven: hij maakt belangrijke doelpunten en dat in bijna elke match."

De Portugees is ook onder de indruk van de houding van Lukaku. "Hij is nederig en is altijd op zoek naar een manier om te leren en beter te worden. Het is duidelijk dat hij uit het goeie hout gesneden is."