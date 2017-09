Penalty-held Mignolet: "Belangrijk dat we nog eens konden winnen"

Liverpool ging op de 6e speeldag met 2-3 winnen op het veld van Leicester City. Het was een broodnodige zege voor de club van Jürgen Klopp na een zware 5-0-nederlaag tegen Manchester City en een gelijkspel tegen Burnley.

Simon Mignolet eiste een hoofdrol op in de slotfase van de wedstrijd. In een duel met Jamie Vardy haalde hij de spits neer en de scheidsrechter legde de bal op de stip. Maar de Belgische doelman zette zijn fout zelf recht door de strafschop af te stoppen.

"Leicester is altijd een moeilijke verplaatsing voor ons", reageerde Mignolet na afloop. "Dit is dan ook een belangrijke overwinning voor de toekomst."

"Het was belangrijk dat we opnieuw konden winnen. Ook de manier waarop we dat gedaan hebben, is van groot belang. Het was niet gemakkelijk, we moesten ervoor knokken en dat hebben we gedaan."

Mignolet had ook lovende woorden voor Philippe Coutinho, die een vrije trap schitterende in doel trapte. "Hij kan altijd voor magie zorgen. Ik stond recht achter hem en op het moment dat hij trapte, wist ik dat het raak zou zijn."