Benteke verlaat geblesseerd het veld, houdt knieblessure hem tijdje aan de kant?

Het onheil blijft Crystal Palace dit seizoen achtervolgen en nu verliest de Londense ploeg ook nog zijn diepe spits. Christian Benteke moest tegen Manchester City het veld verlaten met een knieblessure.

"Het ziet er niet goed uit", zegt Roy Hodgson. "We denken dat zijn ligamenten geraakt zijn, maar we zijn niet zeker hoe erg het precies is. Morgen ondergaat hij een scan. Hij zal zeker niet spelen tegen Manchester United."

Mogelijk komen ook de interlands van België tegen Bosnië (7 oktober) en Cyprus (10 oktober) in het gedrang voor Benteke. De Rode Duivels kunnen het zich wel permitteren, want ze zijn al geplaatst voor het WK.