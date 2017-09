Lukaku reageert op supporterslied: "Laten we dit hoofdstuk afsluiten"

"Romelu Lukaku, he's our Belgian scoring genius, with a 24 inch penis, scoring all our goals!", zo klonk het lied van enkele United-fans na een doelpunt van de Belgische spits in de Champions League.

Het deuntje werd al snel opgepikt, maar antidiscriminatiegroep Kick it Out vond de tekst heel wat minder grappig. De organisatie noemde het lied zelfs beledigend en discriminerend. Kick it Out wou het lied liever nooit meer horen in de voetbalstadions en vroeg dan ook aan Manchester United om de situatie aan te pakken.

Romelu Lukaku heeft nu voor het eerst ook zelf gereageerd op de heisa rond het liedje. "Sinds mijn komst naar United heb ik al veel steun gekregen", klonk het op de Twitter-pagina van de ploeg. "De fans bedoelden het goed met hun liedjes, maar laten we dit hoofdstuk samen afsluiten."

United zette er nog de hashtag "#respecteachother" bij. Manchester United speelt morgen tegen Southampton. Afwachten of de fans zullen luisteren.