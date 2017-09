Musonda scoort bij 1e basisplaats voor Chelsea: "Tranen van blijdschap"

Conte had vooraf aangegeven dat Musonda zowel als winger of als nummer 10 kan spelen. Tegen Forrest toonde de jonge Belg wat hij in zijn mars heeft in een driemansvoorhoede van Belgische makelij: hij wisselde regelmatig van flank met Eden Hazard en ging soms dichter bij Batshuayi in het centrum spelen.

Musonda speelde een meer dan bevredigende match. Hij straalde vertrouwen uit en was nooit onder de indruk van de gelegenheid. Het hoogtepunt was zijn goal kort voor de rust als bekroning van een uitstekende eerste helft.

Zijn viering van de 3-0 - hij liep naar de middenlijn en maakte een buikschuiver - toonde hoeveel dat betekende: "Het was een emotioneel moment om mijn eerste doelpunt op de Bridge te maken. Ik kan het me nu zelfs niet meer herinneren. Ik was heel blij, dat zag je. De tranen stonden in mijn ogen om eerlijk te zijn. Als de ploegmaats mij niet waren komen halen, zou ik niet weten wat er gebeurd was. Het was een geweldig moment."