Klopp: "Ik ben ziek van de goals die we slikken"

Liverpool had 70 procent balbezit en schoot 21 keer op doel, tegenover 8 schoten voor Leicester. "We speelden heel goed in de eerste helft en hadden de match toen moeten beslissen", reageerde een boze Klopp. "We hadden grote kansen en vreemde situaties, maar dat is voetbal. En dat duurt minstens 90 minuten."