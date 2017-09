"Lied over lengte van Lukaku's penis is racistisch"

Kick it out

De tekst van dat liedje is in het verkeerde keelgat geschoten bij antidiscriminatiegroep Kick it out. Volgens Kick it out is het lied "beledigend en discriminerend".

"Racistische stereotypes zijn nooit aanvaardbaar, ongeacht de intentie om de speler te steunen", aldus Kick it out.

"We hebben Manchester United gecontacteerd over de kwestie. We zullen met hen en de Engelse voetbalbond FA nauw samenwerken om te verzekeren dat dit snel aangepakt wordt."

"Alle klachten over het discriminerende lied zullen we overmaken aan de raad van beheer. Dan kunnen diegenen die zich hieraan schuldig maken een straf verwachten."