Mané biedt zijn excuses aan: "Hopelijk is Ederson snel hersteld"

Liverpool ging gisteren met 5-0 de boot in tegen Manchester City, maar het gespreksonderwerp tijdens en na de wedstrijd was de botsing tussen Sadio Mané en Ederson. De doelman van City kreeg de voet van Mané pal op zijn kaak toen ze allebei naar de bal stormden.

Mané kreeg rood, Ederson werd minutenlang verzorgd en uiteindelijk van het veld gedragen. De schade bij de Braziliaan bleek mee te vallen, hij hield er geen breuken aan over.

Op Instagram heeft Mané nu zijn excuses aangeboden. "Ik hoop dat Ederson snel hersteld is", schrijft hij bij een foto van de doelman. "Het spijt me dat hij gewond geraakt is bij onze ongelukkige botsing en dat hij de wedstrijd niet kon uitspelen. Ik bid voor zijn spoedig herstel en hoop dat hij snel weer kan spelen, want hij is een topspeler."