Guardiola is lyrisch over De Bruyne: "Gelukkig speelt hij bij ons"

Kevin De Bruyne had een belangrijk aandeel in de 5-0-overwinning van City, dat Liverpool na het rood van Mané overklaste. De Bruyne deelde twee prachtige assists uit en zag één assist nog afgevlagd worden voor buitenspel.

"Hij is een complete speler", vertelde Pep Guardiola na de wedstrijd. "We mogen ons als club gelukkig prijzen dat Kevin bij ons speelt. Ik ben zo blij met zijn prestaties en dan heb ik het niet alleen over deze match."

"Met zijn kwaliteiten en toewijding leert hij. Hij is zo intelligent en levert geweldige assists. Hij is snel, is goed met de bal aan de voet en ziet de ruimte."