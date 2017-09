Kompany mist topper tegen Liverpool door kuitblessure

Kompany kreeg in de WK-kwalificatiematch tegen Gibraltar (9-0) een trap op zijn kuit en miste daardoor het duel in en tegen Griekenland (1-2), waarin de Rode Duivels zich plaatsten voor het WK.

De blessure is blijkbaar erger dan gedacht, want nu mist de centrale verdediger ook het belangrijke Premier League-duel tegen Liverpool. "Ik denk niet dat hij morgen beschikbaar is", liet City-coach Guardiola vandaag weten in zijn vooruitblik naar de wedstrijd.

"Ik vind het heel erg jammer voor hem. De laatste zeven, acht wedstrijden van vorig seizoen speelde hij zonder problemen. Ook zijn voorbereiding was heel goed. Nu zijn we hem jammer genoeg opnieuw kwijt, maar we doen er alles aan om hem zo snel mogelijk opnieuw fit te krijgen."

"De transferperiode is afgelopen. We hebben nog geprobeerd een nieuwe centrale verdediger aan te trekken, maar met Mangala en Tosin hebben we nog twee spelers achter de hand die op die positie kunnen spelen."