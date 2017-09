Vandenbempt: "Uitstekende zaak dat Premier League het voortouw heeft genomen"

"Ik vind het alleszins een uitstekende zaak en ik kan niet wachten tot het ook in België wordt ingevoerd. Het enige probleem is dat de competitie niet in alle landen op hetzelfde moment begint, ze begint eigenlijk overal op een andere dag. Het zou dus nog beter zijn om de markt bijvoorbeeld op 31 juli te sluiten."

"Nu is de competitie in België bijvoorbeeld al vier of vijf speeldagen ver en veranderen er nog voortdurend spelers van club. We hebben alleen deze zomer al zo'n lange lijst met transfersoaps gehad. Spelers die niet meer willen spelen voor hun club, zoals Mbappé, Coutinho, Dembélé, ... Ook trainers weten niet waar ze aan toe zijn. Zit de speler nog met zijn hoofd bij de club? Die knagende onzekerheid moet verdwijnen."

"Het is heel goed dat een van de allergrootste competities ter wereld, de meest gemediatiseerde ook, hier het voortouw in neemt. Voorlopig gaat het maar over een akkoord voor een jaar, dus het kan nog worden afgeschaft. Maar de eerste stap is gezet. Het is nu aan alle andere verstandige mensen in alle andere landen."