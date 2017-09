Koeman is teleurgesteld in Rooney, maar hij speelt tegen Tottenham

Afgelopen vrijdag werd Rooney niet ver van zijn huis gestopt door de politie na een nachtje stappen. Hij testte daarbij positief na een alcoholtest en gearresteerd.

Na het betalen van een borgsom werd hij vrijgelaten. Op 18 september moet hij voor de rechter verschijnen. Uitgerekend een dag eerder speelt Everton op het veld van Manchester United, de ex-club van Rooney.

"We hebben over zijn situatie gesproken", zei trainer Koeman. "Ook voorzitter Kenwright heeft met Rooney gesproken."

"Zoals altijd bij disciplinaire problemen zullen we dit intern en op het juiste moment afhandelen." Volgens Koeman zal Rooney in elk geval zaterdag spelen in de wedstrijd tegen Tottenham. Of de speler een dag voor hij in de rechtbank wordt verwacht ook zal spelen tegen zijn ex-club is onduidelijk.