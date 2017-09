Transfermarkt in Premier League sluit volgende zomer voor de competitiestart

De voorbije zomers was het voor veel clubs, spelers en supporters nagelbijten tot 1 september. Pas dan was de transfermarkt gesloten en wisten ze definitief met welke ploeg ze het seizoen zouden moeten volmaken. Maar omdat de competitie dan al enkele weken aan de gang is, bezorgt dat veel trainers kopzorgen.

In de Premier League leefde dan ook al langer het idee om de transferdeadline te laten samenvallen met de start van het voetbalseizoen. Vandaag hebben de clubs daarover ook een akkoord bereikt. De beslissing was niet unaniem, maar het was voldoende dat 14 van de 20 clubs hun akkoord gaven.

De markt sluit vanaf volgende zomer dus om 17 uur op de donderdag voor de start van de Premier League. De nieuwe deadline geldt alleen voor inkomende transfers. Spelers verkopen mag wel nog tot en met 31 augustus.

Clubs uit andere Europese landen zullen dan wel nog enkele weken spelers kunnen verhandelen want daar blijft de deadline ongewijzigd.