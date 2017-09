Alleen Pogba verkoopt meer shirts in Engeland dan Lukaku en Hazard

Paul Pogba en Romelu Lukaku zijn teammaats bij Manchester United. Paul Pogba en Romelu Lukaku zijn teammaats bij Manchester United.

De grootste Engelse sportkledijketen Sports Direct heeft zijn lijst met best verkochte voetbaltruitjes in Engeland bekendgemaakt. 2 United-spelers staan op 1 en 2: Paul Pogba gaat Romelu Lukaku vooraf. Lukaku stapte in de zomer over van Everton naar Manchester United. Op 3 staat Eden Hazard, ondanks dat hij maanden aan de kant stond bij Chelsea met een enkelbreuk.