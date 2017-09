14 seconden na transferdeadline: Adrien Silva mag niet spelen voor Leicester

Adrien Silva verhuisde op de laatste dag van de transferzomer van Sporting Lissabon naar Leicester voor zo'n 20 miljoen euro. De Portugees moest daar helpen om het vertrek van Danny Drinkwater naar Chelsea op te vangen.

Maar de laatste details van de deal werden pas 14 seconden na de deadline van middernacht afgerond. De FIFA is streng en de speler mag tot januari niet in actie komen. Dan mag Leicester hem pas tijdens de transferperiode in de winter opnieuw laten registreren.

Leicester moet de 28-jarige middenvelder wel uitbetalen tot dan. De club zoekt naar een oplossing en zou nog in beroep proberen te gaan tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond.