Mourinho: "Op 31 augustus had Lukaku ons 150 miljoen pond gekost"

In The Times blikte José Mourinho terug op een spectaculaire transferzomer. "We hielden er rekening mee dat er iets kon gebeuren dat de markt voor altijd zou veranderen. Normaal kan je koopjes doen op het einde van de zomer, maar na Neymar was alles anders."

"Op 31 augustus hadden we voor Romelu Lukaku zeker 150 miljoen pond moeten betalen en voor Matic 70 miljoen. Als Pogba nog steeds de duurste transfer ooit was geweest, dan zat Coutinho nu wel in Barcelona voor 110 miljoen euro."

"We zijn slim geweest door zo vroeg toe te slaan. Nu kijkt iedereen naar dat bedrag van 222 miljoen. Spelers die voor Neymar 20 miljoen zouden kosten, zijn plots 40 miljoen waard."