Oxlade-Chamberlain ruilt het rood van Arsenal voor dat van Liverpool

Hij wou Arsenal na zes jaar verlaten om meer kansen te krijgen als centrale middenvelder. En die zou hij bij Liverpool blijkbaar krijgen. Hij zette er zijn handtekening onder een contract voor 5 jaar. Klopp was enthousiast over zijn nieuwste aanwinst . "Sinds ons duel afgelopen zondag heb ik gewacht op deze deal. Toen ik hoorde dat we hem eventueel zouden kunnen binnenhalen, heb ik daar geen twee keer over moeten nadenken."

"Er wordt veel gesproken over zijn positie, maar hij is eerst en vooral een speler die alles doet voor het team. Hij is positief en wil risico's nemen. Hij is jong, maar heeft toch al heel veel ervaring. Hij heeft de mentaliteit en de wil om nog beter te worden."

"Het was vast geen makkelijke beslissing voor hem om van de ene grote club naar de andere te gaan. Hij had nog andere opties, maar ik denk dat hij een fantastische beslissing genomen heeft."