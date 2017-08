"Heeft Jürgen een Klopp van de hamer gehad?"

Nog voor de ploegopstelling van Liverpool – Arsenal bekend was ontploften Twitter en de social media in de regio Liverpool en bij de Premier League-volgers. Simon Mignolet zat niet in de kern. Was die ziek? Geblesseerd geraakt op de laatste training? Zou hij plots vertrekken? Had hij een aanvaring met de coach gehad?

Niets van dat alles. "Simon krijgt gewoon rust, hij heeft 4 wedstrijden na elkaar gespeeld", maakte Klopp er zich kort van af.

Pardon, een doelman heeft 4 matchen in 2 weken gespeeld en moet rusten..? Huh.. Goedkoper kon een uitleg niet zijn. Zeker omdat er een interlandbreak aankomt en Mignolet behoudens een blessure van Courtois niet meteen in actie gaat komen. Nee, rust zou Mignolet de volgende 10 dagen genoeg hebben.

Het is raden welke redenen Klopp had om zijn nummer 1 gisteren op de bank te zetten, maar dat de eigenzinnige Duitser hier geen vrienden meemaakt is duidelijk.

Over Mignolet zal er bij de Liverpoolfans nooit een eenduidig positief oordeel zijn. "Goed, zonder meer." Met deze korte zinssnede kunnen ze zich verzoenen. Dat hij nu in de tribune moest gaan zitten, verraste evenwel ook hen.