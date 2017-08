Klopp: "Mignolet blijft nummer 1 bij Liverpool"

Klopp had een verrassing in petto tegen Arsenal. Simon Mignolet moest in de tribune plaatsnemen. De trainer wou onze landgenoot rust geven, maar echt blij was Mignolet daar zelf niet mee.

Karius deed het goed als vervanger tussen de palen, maar Mignolet blijft de nummer één bij Liverpool verzekerde Klopp na de match. "We hebben drie goede keepers, af en toe krijgt ook iemand anders de kans. Karius heeft veel goed gedaan. Voor zijn ontwikkeling is het belangrijk dat hij ook de kans krijgt op het hoogste niveau ritme op te doen."

"Simon was niet blij met mijn beslissing, maar hij staat er altijd, is solide en laat het nooit afweten. Hij kende een uitstekende voorbereiding en heeft wat dat een betreft een voordeel ten opzichte van de andere twee."

"Als er niets gebeurt, is het honderd procent zeker dat hij in onze volgende wedstrijd tegen Manchester City tussen de palen staat."