Klopp over Mignolet: "Ik laat hem rusten. Dat is het"

Het was een donderslag bij heldere hemel: Simon Mignolet - al een tijdje zeker van zijn stek tussen de palen bij Liverpool - wordt vandaag door Jürgen Klopp gepasseerd voor de ontmoeting met Arsenal.

"Ik wil Simon laten rusten, meer niet", legt Klopp uit. "We hebben vier wedstrijden achter de rug in een korte periode."

"Simon wilde niet rusten en dat is geen probleem. We hebben er gisteren over gesproken en ik denk dat het echt zinvol is, want we hebben achteraan kwaliteit."

"Ik gun Simon rust na een zeer intense periode met enkele zeer goeie prestaties van ons. We willen drie sterke keepers hebben. Ze zijn zeer ambitieus en willen spelen. Daarom start Karius vandaag."