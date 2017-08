Klopp houdt Mignolet uit selectie, entourage wil meer uitleg

Simon Mignolet speelt vandaag niet. Simon Mignolet speelt vandaag niet.

Simon Mignolet zit niet in de kern bij Liverpool voor de topper tegen Arsenal. De Belgische doelman is nochtans niet geblesseerd, maar hij moet van Jürgen Klopp verplicht rust nemen. De entourage van Mignolet wil meer uitleg van de trainer. Van een transfer is voorlopig helemaal geen sprake.