Wijnants: "De god Ibrahimovic kan de mens Lukaku van nut zijn"

"Romelu Lukaku zal de orkaan Zlatan van antwoord dienen." "Romelu Lukaku zal de orkaan Zlatan van antwoord dienen."

Is het nu een goede of slechte zaak voor Romelu Lukaku dat de grote Zlatan Ibrahimovic zijn contract met Manchester United met een jaar verlengd heeft? Er is geen sluitend antwoord. Stef Wijnants bekijkt enkele opties. "Wie weet vaart bondscoach Martinez er wel bij."