Ibrahimovic verlengt zijn verblijf bij Manchester United

Manchester United brengt nu duidelijkheid. De 35-jarige Ibrahimovic heeft een nieuw contract getekend voor 1 seizoen. Omdat Romelu Lukaku dit seizoen met nummer 9 speelt, neemt Ibrahimovic het nummer 10 over van Wayne Rooney, die naar Everton vertrok.

Trainer José Mourinho is in de wolken. "We zijn in de wolken dat Zlatan werkt aan zijn terugkeer en dat we weer kunnen rekenen op zijn ambitie en ervaring."

"Na zijn sterke prestaties vorig seizoen verdient hij ons vertrouwen en we zullen geduldig wachten tot hij weer fit is. Ik ben er zeker van dat hij een belangrijke rol zal spelen in de 2e helft van het seizoen", aldus Mourinho.

Ibrahimovic zelf voegt eraan toe dat hij altijd van plan was om te blijven. "Ik wil afwerken waar ik aan begonnen ben", klinkt het. "Ik kan niet wachten op weer op het veld te staan op Old Trafford, maar ik weet ook dat ik mijn tijd moet nemen. Ik zal hard blijven werken om te zorgen dat ik in de best mogelijke vorm kan terugkeren."