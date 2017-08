Izquierdo: "Hoop mijn kwaliteiten te tonen in de Premier League"

Brighton-coach Chris Hughton is in zijn nopjes dat de overgang van Izquierdo nu helemaal rond is. "Het was een moeilijke transfer, maar ik ben dolgelukkig dat Izquierdo nu écht aan de slag kan", zegt Hughton.

"José is hier al even en kon al kennis maken met zijn nieuwe ploegmaats, maar hij mocht nog niet meetrainen. We kijken ernaar uit om hem te verwelkomen op het trainingsveld."