Klopp: "Coutinho is niet fit, maar gedraagt zich prima"

Coutinho is nog niet hersteld van zijn rugblessure. "Hij is nog niet fit en traint nog niet mee", zegt Jürgen Klopp. Over de houding van Coutinho, die al een tijdje genoemd wordt als vervanger van Neymar bij Barcelona, heeft de Liverpool-coach naar eigen zeggen niets te klagen.



Waar de Duitser wel moeite mee heeft, zijn de verklaringen van Pep Segura, sportief directeur bij Barcelona. Die liet weten dat Barcelona dicht bij een transfer van Coutinho stond, hoewel Liverpool al verkondigde dat de Braziliaan niet te koop is.

"Ik weet niet waarom andere mensen ons woorden in de mond leggen. Ik ken Segura zelfs niet eens. Ik heb hem nog nooit ontmoet", klinkt het bij Klopp.

"We beseffen natuurlijk wel dat dit een moeilijke situatie is, maar er valt niks nieuws te vertellen. Het is niet altijd makkelijk voor mij om 100 procent eerlijk te zijn, maar dit keer vertel ik gewoon de waarheid."