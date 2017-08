Victor Valdes houdt zoektocht naar nieuwe club voor bekeken

Victor Valdes maakte meer dan een decennium furore onder de lat bij Barcelona. De Spanjaard pakte tussen 2002 en 2014 maar liefst zes landstitels, drie Champions League-trofeeën en twee Spaanse bekers met de Catalaanse club.

Maar na een zware knieblessure moest Valdes op zoek naar een nieuwe ploeg. Manchester United gaf hem een kans als reservedoelman, maar verhuurde hem enkele maanden later al aan Standard. Zowel in Luik, als in Middlesbrough - zijn laatste club - kon Valdes niet overtuigen. Op 35-jarige leeftijd zet hij nu een punt achter zijn carrière.