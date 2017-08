Koeman: "Sigurdsson moet helpen het vertrek van Lukaku op te vangen"

De transfer van Sigurdsson naar Everton sleept al weken aan, maar nu heeft trainer Ronald Koeman bevestigd dat de deal in kannen en kruiken is. "Het laatste nieuws is dat hij zijn medische testen afgelegd heeft", vertelde hij op de persconferentie voor de match van Everton in de play-offs van de Europa League.

"Volgens de dokters was er geen enkel probleem. We zijn al lang met deze transfer bezig. Hij was voor mij een van de sleutelspelers om binnen te halen omdat we wisten dat Romelu Lukaku zou vertrekken."

Sigurdsson maakte bij Swansea 9 doelpunten en gaf 13 assists. "Het is een heel productieve speler. Volgens mij is hij een van de beste in de Premier League."