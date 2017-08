Goed nieuws voor Chelsea en Hazard: Rode Duivel traint weer met de groep

Antonio Conte mocht Eden Hazard deze middag weer op de groepstraining verwelkomen. De Rode Duivel viel begin juni geblesseerd uit op training met de nationale ploeg.

Of dat betekent dat de 26-jarige Duivel ook snel weer wedstrijdfit zal zijn, is niet duidelijk. Chelsea kan de creativiteit van Hazard alleszins goed gebruiken want de landskampioen ging op de openingsspeeldag in eigen huis onderuit tegen Burnley.

De volgende opdrachten met de Rode Duivels staan over ruim twee weken op de agenda, met de thuismatch tegen Gibraltar op 31 augustus en de verplaatsing naar Griekenland drie dagen later. Maar of bondscoach Roberto Martinez Hazard daar al voor kan selecteren, lijkt onwaarschijnlijk.