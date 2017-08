Sluit transfermarkt in Engeland volgend jaar voor competitiestart?

Op 7 september zou in Londen een stemming plaatsvinden. Als 14 van de 20 clubs uit de Premier League akkoord gaan, dan wordt de maatregel goedgekeurd. Transfers vanuit de Premier League naar het buitenland, zouden in dat scenario wel nog kunnen na de eerste speeldag.

De huidige transfermarkt sluit (net zoals in België en andere Europese landen) op 31 augustus of meteen daarna, als die dag in een weekend valt. Maar dan is de competitie al enkele weken bezig en dat bezorgt veel trainers kopzorgen.

Zo ontbraken bijvoorbeeld afgelopen weekend in Swansea-Southampton sterspelers Gylfi Sigurdsson (Swansea) en Virgil van Dijk (Southampton). De IJslander aast op een transfer naar Everton, Van Dijk wordt genoemd bij Chelsea en Liverpool.

"Er is frustratie hier en ongetwijfeld ook bij Southampton", zei Swansea-coach Clement. "Als de transfermarkt sluit voor de start van het seizoen, dan is alles duidelijk en kunnen we voetballen. We hebben er vorige week over gesproken tijdens een bijeenkomst van de managers. Een meerderheid van de clubs is voor."