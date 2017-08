Chinese zakenfamilie koopt zich in bij Southampton

Southampton speelde in 2011 nog in de derde klasse in Engeland, maar vorig jaar schopte de ploeg het tot in de finale van de FA Cup. De nieuwe Chinese eigenaars hebben nog grotere plannen met de club.

"Na een lang en vruchtbaar werk is de samenwerking met de familie Gao een feit", schreef de Zwitserse eigenares Katharina Liebherr in een open brief aan de fans. "Ik kijk erg uit naar onze samenwerking. De familie deelt de waarden en ambities van onze club."

"Ik ben vereerd om een partner van Southampton te worden", reageerde Gao Jisheng op de clubwebsite. "Samen met Liebherr zullen we de opgang van de club voortzetten. Ik kijk uit naar dat spannende hoofdstuk."