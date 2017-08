Liverpool laat Barca-target Coutinho thuis voor Champions League-duel

Philippe Coutinho is de gedoodverfde favoriet om de rol van Neymar over te nemen bij Barcelona. Maar volgens zijn huidige club is de 25-jarige Braziliaan niet te koop.

Toch blijven de transfergeruchten niet zonder gevolgen. Coutinho was er zaterdag al niet bij in de eerste competitiematch van Liverpool, op het veld van Watford (3-3). Volgens coach Jürgen Klopp had hij rugpijn.

Nu wordt hij ook niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel tegen Hoffenheim. De club verduidelijkte niet waarom hij in Engeland blijft. Als Coutinho zou aantreden tegen Hoffenheim, kan hij dit seizoen niet meer voor FC Barcelona uitkomen in de Champions League.

Rode Duivels Simon Mignolet en Divock Origi zijn wel geselecteerd voor de heenwedstrijd in de Rhein-Neckar-Arena. De terugmatch volgt volgende week woensdag in Anfield.