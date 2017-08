Diego Costa: "Chelsea behandelt me als een crimineel"

"Waarom laten ze me niet gewoon gaan als ze me toch niet meer moeten hebben", zegt Costa aan The Daily Mail. "Ik moet aan mezelf denken. Ik heb me hier voorbeeldig gedragen, maar ze behandelen me als een crimineel. Ik wil gewoon naar Atletico Madrid gaan."

Volgens Costa vertroebelde de relatie met de trainer al in januari (na een ruzie met een physical coach en een lucratief Chinees bod, red). "Plots wou Chelsea mijn contract niet meer verlengen. Ik denk dat de coach daar achter zit. Hij heeft zijn eigen mening en die zal niet veranderen."

"Ik respecteer Conte als coach, maar niet als mens. Hij is een coach die niet heel close is met zijn spelers. Hij is heel afstandelijk en heeft geen charisma. En als de coach je niet meer wilt, moet je vertrekken."