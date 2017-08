Beresterke Lukaku: "Een droom om zo op Old Trafford te mogen debuteren"

Tweemaal werd Lukaku goed bediend, wat aantoont dat hij zich al snel in het systeem heeft geïntegreerd. Vooral het samenspel bij de openingstreffer was enig mooi. "Rashford stuurde me daar prima weg. Naast Pogba en Lingard behoort hij tot de teammaats met wie ik het best overeenkom", gaat Lukaku verder. "De man van de match? Dat is Matic volgens mij. Zowel offensief als defensief speelde hij een beresterke partij."