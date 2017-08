Conte: "Batshuayi heeft zich prima aangepast aan onze stijl"

Conte ziet nog veel progressiemarge bij Batshuayi. "Vorig seizoen hebben we erg hard met hem gewerkt. Hij speelde niet vaak, maar heeft zich toch goed aangepast aan onze manier van voetballen. Hij is nog jong en moet gewoon blijven werken."



"Voor jonge spelers is het vooral moeilijk om met de druk om te gaan, want ze zijn dat niet gewoon en dat kan hen zuur opbreken. Het is moeilijk om een jonge speler enkel op training te beoordelen, maar soms moet je risico's nemen en voor die jonge speler kiezen als er geen andere opties zijn."



En dat zou dus vandaag tegen Burnley wel eens het geval kunnen zijn voor Conte. Met Hazard, Pedro en Bagayoko liggen 3 spelers in de lappenmand. "Het is niet belangrijk wie geblesseerd is, we moeten gewoon ons best doen. We moeten proberen te winnen met de spelers die we nu hebben."