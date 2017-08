Liverpool antwoordt Barcelona: "Coutinho is niet te koop"

De geruchten dat Barcelona een oogje heeft op Coutinho zwellen al een tijdje aan. De Spaanse grootmacht ziet in Coutinho de vervanger voor de naar PSG vertrokken Neymar.

Maar Liverpool windt er in een mededeling op zijn website geen doekjes om. "We zullen geen enkel bod op Coutinho bestuderen. Coutinho blijft een speler van Liverpool."

Daarmee steunt de club coach Jürgen Klopp, die eerder deze week ook al had gezegd dat Coutinho niet in het uitstalraam staat.

"Wij willen met het best mogelijke team aan de competitie beginnen. Liverpool is geen club die spelers moet verkopen. Het maakt dus niet uit wat voor aanbiedingen er binnenlopen", had Klopp gezegd.