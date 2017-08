Het Belgische leger in de Premier League: deze 7 Belgen staan voor het Jaar van de Waarheid

Christian Kabasele begint aan zijn tweede seizoen bij Watford. In zijn eerste jaar kende hij wisselend succes, vooral omdat hij door blessures werd afgeremd.

In de voorbereiding op dit seizoen leek Kabasele zich in het hart van coach Marco Silva te spelen, maar opnieuw gooit een blessure, aan zijn hamstrings deze keer, roet in het eten. In Engeland vragen ze zich nu af of het lichaam van de Rode Duivel de intensiteit van de Premier Leauge wel aankan.