Sinds het vertrek van Neymar bij Barcelona wordt er druk gespeculeerd over zijn opvolger. Volgens verschillende bronnen zou Philippe Coutinho kandidaat nummer 1 zijn. Maar de aanvaller van Liverpool is niet te koop. "Ik wil het best mogelijke team samenstellen en dus zal ik al mijn spelers houden", vertelt trainer Klopp.