Conte: "Courtois is op training een van de beste strafschopnemers"

"Uiteraard ben ik ontgoocheld dat we opnieuw met tien man eindigen tegen Arsenal, zoals in de FA Cup-finale", zei Conte. "Het was een lastige wedstrijd voor beide teams."

"We probeerden om te winnen en we probeerden onze fysieke paraatheid te verbeteren met het oog op de start van de competitie. Nu moeten we enkel daarop focussen en het team klaarstomen."

Opvallend: Thibaut Courtois was de tweede speler die een strafschop mocht nemen, maar hij schoot hoog over. "Courtois is een van de beste strafschopnemers", verklaarde Conte. "Als een speler op training toont dat hij een van de beste is, dan is het logisch om hem ook te kiezen."