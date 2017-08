Liverpool-speler Adam Lallana is enkele maanden out met dijblessure

Adam Lallana was vorig seizoen een van de revelaties op het middenveld bij Liverpool. Maar nu zal Jürgen Klopp "enkele maanden" niet op de 29-jarige Engelsman kunnen rekenen.

"Ik denk dat we in augustus en september niet op hem hoeven te rekenen", zegt Klopp over de dijblessure. "Dit is zeker geen nieuws waarop we aan het wachten waren."

Op 12 augustus speelt Liverpool zijn eerste wedstrijd, uit bij Watford. Lallana mist niet alleen het competitiebegin met Liverpool, ook de Engelse bondscoach Gareth Southgate moet het in de komende WK-kwalificatiewedstrijden zonder de middenvelder stellen. Engeland gaat op 1 september op bezoek bij Malta, drie dagen later ontvangen de Engelsen Slovakije op Wembley.