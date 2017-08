Klopp over transfer Neymar: "Hoop dat dit een uitzondering blijft"

Jürgen Klopp stelt vooral het systeem van de Financial Fair Play in vraag. "Ik dacht dat dat ingevoerd werd om situaties zoals deze te vermijden. Het is ondertussen meer een voorstel geworden in plaats van een regel."

"Er zijn maar een paar clubs die zo'n bedragen op tafel kunnen leggen: Manchester City en PSG. Dat begrijp ik niet en ik versta niet dat zo'n transfer voor zo'n bedrag kan gebeuren. Ik hoop vooral dat dit een uitzondering blijft en niet de regel wordt."

José Mourinho ziet er dan weer geen graten in. "Toen we 105 miljoen euro betaalden voor Pogba, vond ik dat niet duur. De dure voetballers zijn diegene die het geld niet waard zijn. Voor 222 miljoen euro vind ik Neymar helemaal niet duur."

"Hij is één van de beste spelers ter wereld en is commercieel gezien heel interessant. Ik ben er zeker van dat PSG ook daaraan gedacht heeft. Het probleem is niet Neymar, maar de gevolgen van deze transfer. Het probleem zal nu zijn dat je meer spelers zal krijgen die voor 100 miljoen verkocht zullen worden, terwijl ze dat helemaal niet waard zijn."