Musonda: "Conte zei me te amuseren op het veld en kansen te creëren"

Ik had een paar keer geen geluk, maar het was een goede match. Ik voelde me goed. De trainer heeft me een goed fitnessregime gegeven.

Ik had een paar keer geen geluk, maar het was een goede match. Ik voelde me goed. De trainer heeft me een goed fitnessregime gegeven.

"Ik heb ervan genoten. Ik was gefrustreerd dat ik geblesseerd was voor de eerste match van de voorbereiding. Ik was verheugd dat ik nu wel kon spelen", zei Musonda na de match aan ChelseaTv.

Musonda kreeg ook een paar kansjes, maar scoren lukte niet. "Ik had een paar keer geen geluk, eerlijk gezegd. Maar het was een goede match. Ik voelde me goed. De trainer heeft me een goed fitnessregime gegeven."

"Vandaag zei hij me om me te amuseren op het veld en kansen te creëren voor het team. Ik denk dat ik het goed gedaan heb. Ik voel me fit nu."

Over zijn persoonlijke ambities dit seizoen bij Chelsea kwamen we weinig te weten. Musonda sprak enkel over de doelstellingen van het team. "Deze wedstrijd was een teleurstelling."

"Maar volgende week hebben we een belangrijke wedstrijd tegen Arsenal. De Community Shield winnen is een belangrijk doel. Hopelijk kunnen we in goede vorm aan het nieuwe seizoen en de Premier League beginnen."